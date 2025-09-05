Мессенджер MAX
«Тут есть нюанс»: Адвокат раскрыл, сколько лет грозит Аглае Тарасовой за 0,4 грамма гашиша

Адвокат Жорин: Тарасовой грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aglayatarasova

Адвокат Сергей Жорин в беседе с Life.ru раскрыл, сколько лет грозит актрисе Аглае Тарасовой за 0,4 грамма гашиша. Как пояснил специалист, в России установлены законодательные нормы, определяющие «значительный» и «крупный» размеры наркотических веществ.

Согласно приказу Минздрава России № 543 от 1997 года (с последующими изменениями), для гашиша (смолы каннабиса) установлены следующие количественные пороги:

  • Значительный размер: от 0,5 грамма
  • Крупный размер: от 100 граммов
  • Особо крупный размер: от 1000 граммов

То есть 0,4 грамма формально не дотягивает даже до «значительного» размера. Это меньше порога, установленного законом.

Сергей Жорин

Адвокат

То есть 0,4 грамма формально не дотягивает даже до «значительного» размера. Это меньше порога, установленного законом.
При этом Жорин обратил внимание, что в деле есть нюанс: Аглае предъявлено обвинение по статье о контрабанде (229.1 УК РФ), а не по статье 228 УК РФ. Главное различие заключается в том, что если для статьи 228 УК РФ размер имеет критическое значение для определения степени вины, то в случае контрабанды уголовная ответственность наступает за любой объём — даже минимальное количество, будь то грамм или капля масла.

Часть 1 статьи 229.1 УК РФ, как пояснил Жорин, предусматривает суровое наказание: от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф, достигающий 1 миллиона рублей.

Парень Аглаи Тарасовой прокомментировал её задержание за перевозку наркотиков
Как ранее стало известно, Тарасову задержали в аэропорту Домодедово, когда она проходила через «зелёный коридор». В её чемодане была обнаружена электронная сигарета, содержимое которой вызвало подозрения у сотрудников таможни. После проведения экспертизы выяснилось, что в жидкости электронной сигареты содержится гашишное масло.

