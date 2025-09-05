«Тут есть нюанс»: Адвокат раскрыл, сколько лет грозит Аглае Тарасовой за 0,4 грамма гашиша
Адвокат Жорин: Тарасовой грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aglayatarasova
Адвокат Сергей Жорин в беседе с Life.ru раскрыл, сколько лет грозит актрисе Аглае Тарасовой за 0,4 грамма гашиша. Как пояснил специалист, в России установлены законодательные нормы, определяющие «значительный» и «крупный» размеры наркотических веществ.
Согласно приказу Минздрава России № 543 от 1997 года (с последующими изменениями), для гашиша (смолы каннабиса) установлены следующие количественные пороги:
- Значительный размер: от 0,5 грамма
- Крупный размер: от 100 граммов
- Особо крупный размер: от 1000 граммов
То есть 0,4 грамма формально не дотягивает даже до «значительного» размера. Это меньше порога, установленного законом.
При этом Жорин обратил внимание, что в деле есть нюанс: Аглае предъявлено обвинение по статье о контрабанде (229.1 УК РФ), а не по статье 228 УК РФ. Главное различие заключается в том, что если для статьи 228 УК РФ размер имеет критическое значение для определения степени вины, то в случае контрабанды уголовная ответственность наступает за любой объём — даже минимальное количество, будь то грамм или капля масла.
Часть 1 статьи 229.1 УК РФ, как пояснил Жорин, предусматривает суровое наказание: от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф, достигающий 1 миллиона рублей.
Как ранее стало известно, Тарасову задержали в аэропорту Домодедово, когда она проходила через «зелёный коридор». В её чемодане была обнаружена электронная сигарета, содержимое которой вызвало подозрения у сотрудников таможни. После проведения экспертизы выяснилось, что в жидкости электронной сигареты содержится гашишное масло.