5 сентября, 10:07

Парень Аглаи Тарасовой прокомментировал её задержание за перевозку наркотиков

Парень актрисы Тарасовой Филипенко рассказал, что общался с ней два дня назад

Обложка © РИА Новости / Валерий Мельников

Парень актрисы Аглаи Тарасовой актёр Антон Филипенко рассказал, что общался с ней два дня назад. О её задержании за наркотики он знает и сейчас направляется в отдел. Об этом сообщил Mash.

По данным телеграм-канала, Тарасова успела отдохнуть на Мальдивах, потом съездила в Европу, а позже — в Израиль. Именно при возвращении из еврейского государства в Россию её задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово. Утверждается, что артистка была задержана с вейпом, содержащим гашишное масло. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств, в ближайшее время суд изберёт артистке меру пресечения.

Милена Скрипальщикова
