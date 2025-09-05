Парень Аглаи Тарасовой прокомментировал её задержание за перевозку наркотиков

Парень актрисы Аглаи Тарасовой актёр Антон Филипенко рассказал, что общался с ней два дня назад. О её задержании за наркотики он знает и сейчас направляется в отдел. Об этом сообщил Mash .

По данным телеграм-канала, Тарасова успела отдохнуть на Мальдивах, потом съездила в Европу, а позже — в Израиль. Именно при возвращении из еврейского государства в Россию её задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово. Утверждается, что артистка была задержана с вейпом, содержащим гашишное масло. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств, в ближайшее время суд изберёт артистке меру пресечения.