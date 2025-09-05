Суд не стал отправлять под домашний арест актрису Аглаю Тарасову
Обложка © Life.ru
Суд избрал запрет определённых действий для актрисы Аглаи Тарасовой, задержанной с наркотиками в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.
Аглая Тарасова в зале суда. Видео © Life.ru
Актриса просила назначить ей запрет определённых действий, а следствие запрашивало домашний арест. Тарасову освободили из-под стражи в зале суда. До 3 ноября ей запретили пользоваться связью.
Также в ходе заседания выяснилось, что актриса была задержана ещё 28 августа, а уголовное дело против неё возбудили после экспертизы.
Напомним, что у звезды фильмов «Лёд» и «Холоп», а также сериала «Беспринципные» нашли наркотики в аэропорту Домодедово. Дочь актрисы Ксении Раппопорт задержали с вейпом, содержащим примерно 0,4 грамма гашишного масла, по возвращении из Израиля. При прохождении таможенного контроля её багаж подвергли досмотру, и в чемодане нашли устройство, содержимое которого вызвало подозрения. После экспертизы выяснилось, что жидкость в вейпе действительно содержала гашишное масло. Звёздный адвокат Сергей Жорин в разговоре с Life.ru рассказал, какое наказание грозит актрисе.