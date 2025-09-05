Суд не стал отправлять под домашний арест актрису Аглаю Тарасову

Суд избрал запрет определённых действий для актрисы Аглаи Тарасовой, задержанной с наркотиками в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Аглая Тарасова в зале суда. Видео © Life.ru

Актриса просила назначить ей запрет определённых действий, а следствие запрашивало домашний арест. Тарасову освободили из-под стражи в зале суда. До 3 ноября ей запретили пользоваться связью.