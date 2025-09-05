Аглая Тарасова в суде заявила, что совершила большую ошибку и раскаивается

Актриса Аглая Тарасова, выступая в суде, раскаялась и признала, что совершила «большую ошибку», пытаясь провезти в Россию гашиш. Как сообщает корреспондент Life.ru. Звезда «Холопа» обратилась к суду с просьбой о применении меры пресечения в виде запрета определённых действий вместо домашнего ареста, аргументируя это готовностью нести ответственность без изоляции от профессиональной и семейной жизни.

Аглая Тарасова в зале суда. Видео © Life.ru

«Я хотела попросить вас, ваша честь, обойтись без домашнего ареста. Я совершила большую ошибку, я раскаиваюсь», — передает корреспондент Life.ru слова актрисы.

Тарасова подчеркнула, что добровольно явилась в следственные органы и не планирует покидать страну, указав на наличие ипотеки, участие в съёмках трёх кинопроектов и необходимость ухода за пожилыми бабушкой и дедушкой, находящимися на её иждивении.