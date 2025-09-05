Мессенджер MAX
5 сентября, 13:43

Аглая Тарасова в суде заявила, что совершила большую ошибку и раскаивается

Актриса Аглая Тарасова, выступая в суде, раскаялась и признала, что совершила «большую ошибку», пытаясь провезти в Россию гашиш. Как сообщает корреспондент Life.ru. Звезда «Холопа» обратилась к суду с просьбой о применении меры пресечения в виде запрета определённых действий вместо домашнего ареста, аргументируя это готовностью нести ответственность без изоляции от профессиональной и семейной жизни.

Аглая Тарасова в зале суда. Видео © Life.ru

«Я хотела попросить вас, ваша честь, обойтись без домашнего ареста. Я совершила большую ошибку, я раскаиваюсь», — передает корреспондент Life.ru слова актрисы.

Тарасова подчеркнула, что добровольно явилась в следственные органы и не планирует покидать страну, указав на наличие ипотеки, участие в съёмках трёх кинопроектов и необходимость ухода за пожилыми бабушкой и дедушкой, находящимися на её иждивении.

При этом следствие настаивает на домашнем аресте, так как у Тарасовой есть гражданство Израиля.

Аглаю Тарасову доставили в суд – видео Life.ru
Напомним, в аэропорту Домодедово у актрисы Аглаи Тарасовой были обнаружены запрещённые вещества. Её задержали с вейпом, в котором находилось около 0,4 грамма гашишного масла. В отношении звезды фильмов «Холоп» и «Беспринципные» возбуждено уголовное дело по статье о незаконном перемещении наркотиков. Адвокат прокомментировал возможные последствия для актрисы.

Алиса Хуссаин
