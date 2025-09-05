Аглаю Тарасову доставили в суд – видео Life.ru

Звезду фильма «Холоп — 2» Аглаю Тарасову доставили в Домодедовский городской суд, который рассмотрит ходатайство следствия о домашнем аресте актрисы, задержанной с наркотиками.

Напомним, что у актрисы Аглаи Тарасовой нашли наркотики в аэропорту Домодедово. Её задержали с вейпом, содержащим примерно 0,4 грамма гашишного масла. Как ранее сообщал Life.ru, на звезду «Холопа» и «Беспринципных» завели уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Адвокат раскрыл, какое наказание грозит актрисе.