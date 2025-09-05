Аглае Тарасовой запрещено пользоваться телефоном и выходить из дома ночью

Аглае Тарасовой, которой суд избрал запрет определённых действий, до 3 ноября запрещено пользоваться телефоном и выходить из дома с 12 ночи до 6 утра — актриса может звонить только в экстренные службы, контролирующие органы и следователям. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

На артистку возложена обязанность самостоятельно являться по вызовам, поступающим от следственных органов и судебных инстанций.