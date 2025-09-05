Мессенджер MAX
5 сентября, 14:55

Аглае Тарасовой запрещено пользоваться телефоном и выходить из дома ночью

Аглае Тарасовой, которой суд избрал запрет определённых действий, до 3 ноября запрещено пользоваться телефоном и выходить из дома с 12 ночи до 6 утра — актриса может звонить только в экстренные службы, контролирующие органы и следователям. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

На артистку возложена обязанность самостоятельно являться по вызовам, поступающим от следственных органов и судебных инстанций.

У Аглаи Тарасовой в суде обнаружили израильское гражданство

Ранее Тарасова раскаялась и признала, что совершила «большую ошибку», пытаясь провезти в Россию гашиш. Звезда «Холопа» обратилась к суду с просьбой о применении меры пресечения в виде запрета определённых действий вместо домашнего ареста, аргументируя это готовностью нести ответственность без изоляции от профессиональной и семейной жизни.


Напомним, что у звезды фильмов «Лёд» и «Холоп», а также сериала «Беспринципные» нашли наркотики в аэропорту Домодедово. Дочь актрисы Ксении Раппопорт задержали с вейпом, содержащим примерно 0,4 грамма гашишного масла, по возвращении из Израиля. При прохождении таможенного контроля её багаж подвергли досмотру, и в чемодане нашли устройство, содержимое которого вызвало подозрения. После экспертизы выяснилось, что жидкость в вейпе действительно содержала гашишное масло. Звёздный адвокат Сергей Жорин в разговоре с Life.ru рассказал, какое наказание грозит актрисе.

