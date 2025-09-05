Мессенджер MAX
5 сентября, 13:59

У Аглаи Тарасовой в суде обнаружили израильское гражданство

В ходе судебного разбирательства по избранию меры пресечения для Аглаи Тарасовой выяснилось, что актриса также является гражданкой Израиля. Следователи изъяли у неё соответствующий паспорт, сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Ранее Тарасова раскаялась и признала, что совершила «большую ошибку», пытаясь провезти в Россию гашиш. Звезда «Холопа» обратилась к суду с просьбой о применении меры пресечения в виде запрета определённых действий вместо домашнего ареста, аргументируя это готовностью нести ответственность без изоляции от профессиональной и семейной жизни.

Аглае Тарасовой предъявили обвинение в контрабанде наркотиков
Аглае Тарасовой предъявили обвинение в контрабанде наркотиков

Напомним, в аэропорту Домодедово у актрисы Аглаи Тарасовой были обнаружены запрещённые вещества. Её задержали с вейпом, в котором находилось около 0,4 грамма гашишного масла. В отношении звезды фильмов «Холоп» и «Беспринципные» возбуждено уголовное дело по статье о незаконном перемещении наркотиков. Адвокат прокомментировал возможные последствия для актрисы.

Обложка © Life.ru

