У Аглаи Тарасовой в суде обнаружили израильское гражданство

Ранее Тарасова раскаялась и признала, что совершила «большую ошибку», пытаясь провезти в Россию гашиш. Звезда «Холопа» обратилась к суду с просьбой о применении меры пресечения в виде запрета определённых действий вместо домашнего ареста, аргументируя это готовностью нести ответственность без изоляции от профессиональной и семейной жизни.