Специальная военная операция (СВО)

Регион
5 сентября, 13:49

Аглае Тарасовой предъявили обвинение в контрабанде наркотиков

Актрисе Аглае Тарасовой предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

На заседании в подмосковном суде, посвящённом избранию меры пресечения, актриса сослалась на необходимость ухода за своими бабушкой и дедушкой. Она заверила суд, что сдала загранпаспорта следствию и не собирается скрываться. Также Тарасова заявила, что раскаивается в содеянном и попросила избрать ей запрет определённых действий вместо домашнего ареста
Аглая Тарасова в суде заявила, что совершила большую ошибку и раскаивается
Напомним, в аэропорту Домодедово у актрисы Аглаи Тарасовой были обнаружены запрещённые вещества. Её задержали с вейпом, в котором находилось около 0,4 грамма гашишного масла. В отношении звезды фильмов «Холоп» и «Беспринципные» возбуждено уголовное дело по статье о незаконном перемещении наркотиков. Адвокат прокомментировал возможные последствия для актрисы.

Обложка © Life.ru

Наталья Демьянова
