Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 14:46

«Боюсь потерять товарный вид»: Прохор Шаляпин ляжет под нож пластического хирурга

Певец Прохор Шаляпин запланировал на осень пластическую операцию

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shalyapin_official

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shalyapin_official

Певец Прохор Шаляпин намерен обратиться к услугам пластического хирурга осенью, чтобы поддерживать свой сценический образ и соответствовать ожиданиям публики. О своих планах артист откровенно рассказал в эфире шоу «Натальная карта».

Исполнитель пояснил, что его профессия предъявляет высокие требования к внешности, поэтому сохранение молодости он считает необходимым. Шаляпин подчеркнул, что для него важно не только демонстрировать творческие способности, но и иметь привлекательный облик в глазах зрителей.

«Ездил к пластическому хирургу недавно в Петербург, там шикарный загородный пансионат, где все делают. Ложишься, четыре часа — и минус годы. Старости я не боюсь. Я боюсь потерять товарный вид. По осени думаю сделать. Я за адекватность. Если есть возможность, надо сделать что-то, чтобы не ходить как половина нашей эстрады…», — откровенно рассказал Шаляпин.

Певец добавил, что крайне осторожно подходит к выбору специалистов и клиник, отдавая предпочтение проверенным мастерам, которые могут гарантировать естественный результат.

Прохор Шаляпин призвал не ломать жизнь задержанной за наркотики Аглае Тарасовой
Прохор Шаляпин призвал не ломать жизнь задержанной за наркотики Аглае Тарасовой

Ранее новая «супруга» Шаляпина Ольга Вашурина, с которой он познакомился в проекте «Свадьба вслепую, заявила, что готова родить от музыканта ребёнка. Прохор видит себя отцом троих детей. Его партнёрша тоже готова к материнству и уже начала медицинское обследование в рамках подготовки к беременности.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Прохор Шаляпин
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar