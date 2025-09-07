«Боюсь потерять товарный вид»: Прохор Шаляпин ляжет под нож пластического хирурга
Певец Прохор Шаляпин намерен обратиться к услугам пластического хирурга осенью, чтобы поддерживать свой сценический образ и соответствовать ожиданиям публики. О своих планах артист откровенно рассказал в эфире шоу «Натальная карта».
Исполнитель пояснил, что его профессия предъявляет высокие требования к внешности, поэтому сохранение молодости он считает необходимым. Шаляпин подчеркнул, что для него важно не только демонстрировать творческие способности, но и иметь привлекательный облик в глазах зрителей.
«Ездил к пластическому хирургу недавно в Петербург, там шикарный загородный пансионат, где все делают. Ложишься, четыре часа — и минус годы. Старости я не боюсь. Я боюсь потерять товарный вид. По осени думаю сделать. Я за адекватность. Если есть возможность, надо сделать что-то, чтобы не ходить как половина нашей эстрады…», — откровенно рассказал Шаляпин.
Певец добавил, что крайне осторожно подходит к выбору специалистов и клиник, отдавая предпочтение проверенным мастерам, которые могут гарантировать естественный результат.
Ранее новая «супруга» Шаляпина Ольга Вашурина, с которой он познакомился в проекте «Свадьба вслепую, заявила, что готова родить от музыканта ребёнка. Прохор видит себя отцом троих детей. Его партнёрша тоже готова к материнству и уже начала медицинское обследование в рамках подготовки к беременности.