«Не ассоциируется с драчуном»: Прохор Шаляпин вступился за Фёдора Смолова

Певец Прохор Шаляпин поддержал футболиста Фёдора Смолова, оказавшегося в центре скандала из-за драки в столичном кафе. Свою позицию артист изложил в комментарии для «Газетой.ru».

«Фёдор Смолов вообще не ассоциируется с драчуном. Любого могут спровоцировать, и меня иногда провоцируют», — поделился Шаляпин.

Как отметил певец, текущая ситуация напоминает ему о временах доносов и чрезмерных запретов в прошлом столетии. Он призвал общество прекратить травлю знаменитостей и сосредоточиться на наказании тех, кто совершает настоящие преступления. Шаляпин также с иронией добавил, что нормальных артистов на сцене осталось всего двое — он сама и балерина Анастасия Волочкова.

Инцидент с участием футболиста произошёл 28 мая в одном из московских ресторанов сети «Кофемания». По предварительным данным, конфликт начался после того, как двое посетителей за соседним столиком стали громко обсуждать личность спортсмена. Смолову это не понравилось. Он подошёл к раздражающим субъектам для выяснения отношений. Однако здорового диалога между мужчинами не состоялось, а вот драка, к несчастью, произошла. Видео с моментом драки появилось в Сети в июле, а накануне стало известно о возбуждении против спортсмена уголовного дела. Смолову грозит до трёх лет лишения свободы. Футболист отпущен под обязательство о явке.