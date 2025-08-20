Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 15:05

Безработный Прохор Шаляпин в День лени анонсировал выход своей книги «Главное — не уработаться!»

Прохор Шаляпин заявил, что выпускает книгу и попросил помочь с выбором обложки

Варианты обложки. Фото © Telegram / Прохор Шаляпин

Варианты обложки. Фото © Telegram / Прохор Шаляпин

Российский певец Прохор Шаляпин объявил, что вскоре выпустит свою собственную книгу. Называться это чтиво будет «Главное — не уработаться», что вполне отражает его жизненные ценности. Также он предложил подписчикам помочь ему выбрать обложку из двух готовых.

«Привет, друзья! Совсем скоро выходит моя первая книга! А это варианты обложки к ней. Как думаете, где были сделаны эти снимки?» — написал Прохор.

Подписчики певца предположили, что снимки были сделаны где-то в Анапе или Геленджике.

Пока можно только предполагать, о чём в своей книге написал Прохор, однако на обложке есть пояснение, что она представляет собой «дневник лёгкой жизни», которую и пропагандирует артист с ослепительной улыбкой. Вторая обложка смотрится более каноничной, поскольку на ней ясный взор Шаляпина устремлён прямо к жаркому солнцу, которым он наслаждается, лёжа в гамаке на лазурном побережье.

6 высказываний Прохора Шаляпина, которые научат вас жить для себя и кайфовать по-настоящему
6 высказываний Прохора Шаляпина, которые научат вас жить для себя и кайфовать по-настоящему

Сам певец говорит, что он создан для счастья, любви и удовольствия, но никак не для работы. Если же вам кажется, что Прохор Шаляпин абсолютно бесполезен для общества, то вы заблуждаетесь, поскольку ранее психолог заявила, что он является амбассадором позитивного мышления и создаёт настроение в массах.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Прохор Шаляпин
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar