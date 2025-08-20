Безработный Прохор Шаляпин в День лени анонсировал выход своей книги «Главное — не уработаться!»

Российский певец Прохор Шаляпин объявил, что вскоре выпустит свою собственную книгу. Называться это чтиво будет «Главное — не уработаться», что вполне отражает его жизненные ценности. Также он предложил подписчикам помочь ему выбрать обложку из двух готовых.

«Привет, друзья! Совсем скоро выходит моя первая книга! А это варианты обложки к ней. Как думаете, где были сделаны эти снимки?» — написал Прохор.

Подписчики певца предположили, что снимки были сделаны где-то в Анапе или Геленджике.

Пока можно только предполагать, о чём в своей книге написал Прохор, однако на обложке есть пояснение, что она представляет собой «дневник лёгкой жизни», которую и пропагандирует артист с ослепительной улыбкой. Вторая обложка смотрится более каноничной, поскольку на ней ясный взор Шаляпина устремлён прямо к жаркому солнцу, которым он наслаждается, лёжа в гамаке на лазурном побережье.