Безработный Прохор Шаляпин в День лени анонсировал выход своей книги «Главное — не уработаться!»
Прохор Шаляпин заявил, что выпускает книгу и попросил помочь с выбором обложки
Варианты обложки. Фото © Telegram / Прохор Шаляпин
Российский певец Прохор Шаляпин объявил, что вскоре выпустит свою собственную книгу. Называться это чтиво будет «Главное — не уработаться», что вполне отражает его жизненные ценности. Также он предложил подписчикам помочь ему выбрать обложку из двух готовых.
«Привет, друзья! Совсем скоро выходит моя первая книга! А это варианты обложки к ней. Как думаете, где были сделаны эти снимки?» — написал Прохор.
Подписчики певца предположили, что снимки были сделаны где-то в Анапе или Геленджике.
Пока можно только предполагать, о чём в своей книге написал Прохор, однако на обложке есть пояснение, что она представляет собой «дневник лёгкой жизни», которую и пропагандирует артист с ослепительной улыбкой. Вторая обложка смотрится более каноничной, поскольку на ней ясный взор Шаляпина устремлён прямо к жаркому солнцу, которым он наслаждается, лёжа в гамаке на лазурном побережье.
Сам певец говорит, что он создан для счастья, любви и удовольствия, но никак не для работы. Если же вам кажется, что Прохор Шаляпин абсолютно бесполезен для общества, то вы заблуждаетесь, поскольку ранее психолог заявила, что он является амбассадором позитивного мышления и создаёт настроение в массах.