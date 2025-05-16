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16 мая, 19:03

«Амбассадор позитивного мышления»: Раскрыт секрет популярности Прохора Шаляпина

Психолог Трухан: Прохор Шаляпин привлекает молодежь своей эпатажностью

Прохор Шаляпин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / shalyapin_official

Прохор Шаляпин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / shalyapin_official

Популярный российский певец Прохор Шаляпин привлекает молодежь своей эпатажностью, уверена психолог Ольга Трухан. ПО её словам, скандально известная звезда также находит отклик среди зумеров, потому что излучает позитив и создаёт хорошее настроение.

«Он не говорит о том, что плохо. Он всегда делает акцент на то, что хорошо. Такой амбассадор позитивного мышления в массах, Прохор создаёт настроение», — объяснила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Она также подчеркнула, что при взгляде на Шаляпина у человека возникает ощущение искусственного выброса дофамина. Певец создает образ, вызывающий фантазию, поскольку постоянно появляется на фотографиях и видео в хорошей одежде и с определённым антуражем. Такой образ ассоциируется у зрителя с праздником. Эксперт полагает, что это скорее манипуляция со стороны самого артиста, но она является позитивной.

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Ранее Прохор Шаляпин заявил, что создан для любви и счастья, а не для работы. В опубликованном в соцсетях видео артист лежит в роскоши: на кровати с балдахином в шикарной спальне. В руках певца бокал с элитным алкоголем. Кстати, Прохор Шаляпин стал донором спермы.

Борис Эльфанд
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