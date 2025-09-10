Адвокат раскрыл способ избежать судимости Фёдору Смолову

Уголовное дело в отношении Фёдора Смолова за инцидент в кофейне может быть закрыто с назначением судебного штрафа, что позволит футболисту избежать судимости. Вероятный исход дела прокомментировал для «Газеты.Ru» адвокат Максим Калинов.

Эксперт пояснил, что поскольку Смолов ранее не привлекался, основанием для такого решения может стать его раскаяние, возмещение ущерба потерпевшему и активное сотрудничество со следствием. По словам адвоката, правильно выбранная тактика защиты позволит ограничиться для футболиста суммой в 20-30 тысяч рублей без судимости. Калинов не исключил и вероятность условного срока, но лишь в случае серьёзных ошибок со стороны защиты, отметив, что вне зависимости от развития событий, оснований для серьёзных переживаний у Смолова нет.