Адвокат раскрыл способ избежать судимости Фёдору Смолову
Адвокат Калинов: Смолов может избежать судимости, выплатив штраф
Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов
Уголовное дело в отношении Фёдора Смолова за инцидент в кофейне может быть закрыто с назначением судебного штрафа, что позволит футболисту избежать судимости. Вероятный исход дела прокомментировал для «Газеты.Ru» адвокат Максим Калинов.
«Если бы я представлял интересы Федора Смолова, то заявил бы ходатайство о назначении наказания в виде судебного штрафа», — заявил Калинов.
Эксперт пояснил, что поскольку Смолов ранее не привлекался, основанием для такого решения может стать его раскаяние, возмещение ущерба потерпевшему и активное сотрудничество со следствием. По словам адвоката, правильно выбранная тактика защиты позволит ограничиться для футболиста суммой в 20-30 тысяч рублей без судимости. Калинов не исключил и вероятность условного срока, но лишь в случае серьёзных ошибок со стороны защиты, отметив, что вне зависимости от развития событий, оснований для серьёзных переживаний у Смолова нет.
Напомним, что российский футболист Фёдор Смолов оказался замешан в потасовке с двумя посетителями московской «Кофемании» на Никитской. Один из участников драки ранее раскрыл подробности инцидента. Видео с потасовкой также появилось в Сети. По данным инсайдеров, именно его использовали для вымогательства у спортсмена крупной суммы Смолов отказался платить и подал заявление в полицию.