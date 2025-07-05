«Произошло недопонимание»: Избитый Смоловым бизнесмен рассказал о деталях конфликта в кофейне
Участник конфликта со Смоловым рассказал, что драка началась из-за оплаты счёта
Момент нападения Смолова на двух человек в кафе. Обложка © Telegram / Первый спорт
Один из участников конфликта с футболистом Фёдором Смоловым в столичной кофейне на Большой Никитской улице бизнесмен Андрей Попелуха прокомментировал ситуацию в эфире «Рен-ТВ». По его словам, ситуация была не столько агрессивной, сколько «эмоциональной», и недопонимание возникло на фоне спора о том, кто оплатит счёт.
Попелуха отметил, что не имеет претензий к Смолову и уже получил от него извинения через адвоката.
«Произошло недопонимание. У меня претензий нет. [Смолов] извинился как мужчина. Все мы выросли на улице 90-х, где всё это принимали. Мне были важнее морально-этические нормы», — рассказал он.
Также Попелуха заявил, что ему ничего не известно о возможном вымогательстве денег у футболиста. По его словам, он не в курсе, просил ли кто-то деньги за видео с инцидентом.
Напомним, что инцидент с участием Фёдора Смолова произошёл ещё в мае, однако видео с камер наблюдения попало в Сеть только 5 июля. На кадрах видно, как футболист сначала разговаривает с посетителями «Кофемании», а затем наносит удары по лицу двум мужчинам. В конфликт вмешался официант. По информации инсайдера Ивана Карпова, Смолова могли спровоцировать, а позже неизвестные якобы требовали у него деньги за то, чтобы запись драки не попала в Интернет.