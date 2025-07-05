«Произошло недопонимание»: Избитый Смоловым бизнесмен рассказал о деталях конфликта в кофейне

Один из участников конфликта с футболистом Фёдором Смоловым в столичной кофейне на Большой Никитской улице бизнесмен Андрей Попелуха прокомментировал ситуацию в эфире «Рен-ТВ». По его словам, ситуация была не столько агрессивной, сколько «эмоциональной», и недопонимание возникло на фоне спора о том, кто оплатит счёт.

Попелуха отметил, что не имеет претензий к Смолову и уже получил от него извинения через адвоката.

«Произошло недопонимание. У меня претензий нет. [Смолов] извинился как мужчина. Все мы выросли на улице 90-х, где всё это принимали. Мне были важнее морально-этические нормы», — рассказал он.

Также Попелуха заявил, что ему ничего не известно о возможном вымогательстве денег у футболиста. По его словам, он не в курсе, просил ли кто-то деньги за видео с инцидентом.