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5 июля, 00:02

Смолов избил посетителей «Кофемании», из которой Мамаев и Корорин уехали в тюрьму

Смолов ударил двух посетителей кафе в центре Москвы и попал на видео

Фёдор Смолов. Обложка © ФК «Краснодар»

Фёдор Смолов. Обложка © ФК «Краснодар»

Экс-форвард сборной России и «Краснодара» Фёдор Смолов напал на двух человек в одном из заведений Москвы. Видео с камер наблюдения начало распространяться в соцсетях 5 июля, хотя всё случилось ещё в мае.

Драка футболиста Смолова в кафе. Видео © Telegram / Первый спорт

На записи видно, как футболист разговаривает с посетителями «Кофемании», а затем бьёт их по лицу. В это время вмешался официант и попытался разнять дерущихся. По одной из версий, спортсмена могли спровоцировать. По данным инсайдера Ивана Карпова, впоследствии от Смолова требовали деньги за нераспространение этого ролика с дракой.

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У одного из пострадавших врачи выявили перелом орбитальной кости и челюсти, хотя эта информация не подтверждена. Причины конфликта остаются неизвестными.

Последней командой Смолова стал «Краснодар», с которым он завоевал титул чемпиона России. После сезона клуб объявил, что форвард уходит. Осенью 2024 года Смолов мелькал в новостях, когда объявил награду за украденные часы стоимостью ₽8 млн.

Стоит отметить, что именно в этой «Кофемании» на улице Никитской в 2018 году бывшие игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили дебош со стульями и чиновником Денисом Паком. Впоследствии оба спортсмена оказались в тюрьме.

Лия Мурадьян
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