Смолов избил посетителей «Кофемании», из которой Мамаев и Корорин уехали в тюрьму

Экс-форвард сборной России и «Краснодара» Фёдор Смолов напал на двух человек в одном из заведений Москвы. Видео с камер наблюдения начало распространяться в соцсетях 5 июля, хотя всё случилось ещё в мае.

Драка футболиста Смолова в кафе. Видео © Telegram / Первый спорт

На записи видно, как футболист разговаривает с посетителями «Кофемании», а затем бьёт их по лицу. В это время вмешался официант и попытался разнять дерущихся. По одной из версий, спортсмена могли спровоцировать. По данным инсайдера Ивана Карпова, впоследствии от Смолова требовали деньги за нераспространение этого ролика с дракой.

У одного из пострадавших врачи выявили перелом орбитальной кости и челюсти, хотя эта информация не подтверждена. Причины конфликта остаются неизвестными.