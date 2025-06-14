Загнал в авто и разбил стекло: Размахивавший пистолетом солист Мариинки напал на журналистов
Солист Мариинского театра Вернер напал на съёмочную группу телеканала 78
Артист Мариинского театра разбил стекло автомобиля журналистам. Фото © 78.ru
Солист Мариинского театра Григор Вернер набросился на съёмочную группу телеканала 78 в Ольгино под Санкт-Петербургом. Журналисты приехали взять интервью у артиста, который накануне угрожал пистолетом водителю, а затем сотрудникам театра «На Литейном». Кадрами агрессивного поведения Вернера поделился портал 78.ru.
Артист Мариинского театра напал на журналистов. Видео © 78.ru
Начиналось всё спокойно. Журналисты пообщались с Вернером по поводу его вчерашнего поведения. Мужчина с травматом угрожал таксисту, а затем приехал в театр «На Литейном», где работает его бывшая возлюбленная, актриса Алёна Шмонина. Там он тоже размахивал пистолетом и требовал встречу с ней. Когда журналисты взяли комментарий у Вернера по поводу случившегося, он внезапно догнал их и начал вести себя агрессивно.
Журналисты укрылись в машине, но он бил по капоту, пытался взломать двери автомобиля, а в финале даже разбил лобовое стекло. Мужчина требовал, чтобы интервью взяли у его матери. К слову, женщина ранее говорила, что у сына начались психологические проблемы после расставания с Шмониной. Унять музыканта смогли подоспевшие местные жители, после чего журналисты обратились в полицию. Сейчас проводится проверка по факту инцидента.
Ранее Life.ru писал, что в шашлычной «Алишер» в Иркутске отец вместе с сыном-подростком и своим другом накинулись на двух приятелей с кулаками и ножом. Драка «трое на двое» закончилась убийством одного из участников.