ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 14:58

Загнал в авто и разбил стекло: Размахивавший пистолетом солист Мариинки напал на журналистов

Солист Мариинского театра Вернер напал на съёмочную группу телеканала 78

Артист Мариинского театра разбил стекло автомобиля журналистам. Фото © 78.ru

Артист Мариинского театра разбил стекло автомобиля журналистам. Фото © 78.ru

Солист Мариинского театра Григор Вернер набросился на съёмочную группу телеканала 78 в Ольгино под Санкт-Петербургом. Журналисты приехали взять интервью у артиста, который накануне угрожал пистолетом водителю, а затем сотрудникам театра «На Литейном». Кадрами агрессивного поведения Вернера поделился портал 78.ru.

Артист Мариинского театра напал на журналистов. Видео © 78.ru

Начиналось всё спокойно. Журналисты пообщались с Вернером по поводу его вчерашнего поведения. Мужчина с травматом угрожал таксисту, а затем приехал в театр «На Литейном», где работает его бывшая возлюбленная, актриса Алёна Шмонина. Там он тоже размахивал пистолетом и требовал встречу с ней. Когда журналисты взяли комментарий у Вернера по поводу случившегося, он внезапно догнал их и начал вести себя агрессивно.

Журналисты укрылись в машине, но он бил по капоту, пытался взломать двери автомобиля, а в финале даже разбил лобовое стекло. Мужчина требовал, чтобы интервью взяли у его матери. К слову, женщина ранее говорила, что у сына начались психологические проблемы после расставания с Шмониной. Унять музыканта смогли подоспевшие местные жители, после чего журналисты обратились в полицию. Сейчас проводится проверка по факту инцидента.

Более 30 мигрантов задержаны после массовой драки в ТЦ в подмосковном Чехове
Более 30 мигрантов задержаны после массовой драки в ТЦ в подмосковном Чехове

Ранее Life.ru писал, что в шашлычной «Алишер» в Иркутске отец вместе с сыном-подростком и своим другом накинулись на двух приятелей с кулаками и ножом. Драка «трое на двое» закончилась убийством одного из участников.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar