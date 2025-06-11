Более 30 мигрантов задержаны после массовой драки в ТЦ в подмосковном Чехове

В подмосковном Чехове полиция задержала 32 мигрантов после массовой драки у торгового центра в микрорайоне Губернский. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошёл на территории рынка «Губернские ряды». По словам очевидцев, конфликт вспыхнул из-за продуктовой тележки. Сначала участники словесно оскорбляли друг друга, а затем один из них применил нож, другой — перцовый баллончик. В результате потасовки пострадали два человека.

На момент прибытия полиции большинство участников попытались скрыться, однако 32 нарушителя были задержаны. Все они привлечены к ответственности по статье 18.8 КоАП РФ за нарушение миграционного законодательства. Правоохранители также проводят проверку по факту причинения телесных повреждений. Продавцы рынка отмечают, что часть мигрантов трудоустроены с нарушениями.