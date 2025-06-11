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11 июня, 10:58

Студента-медика выслали из России из-за скандального видео о женщинах

МВД: В Саранске иностранца лишили вида на жительство за оскорбление женщин

В Саранске аннулировали вид на жительство в РФ иностранцу, который оскорблял местных женщин и использовал нецензурную лексику в общественных местах. Видеоролик с его задержанием опубликован в телеграм-канале МВД Мордовии.

В Саранске задержали за оскорбления и нецензурную брань иностранца. Видео © Telegram / МВД по Республике Мордовия

«Задержан 29-летний гражданин Узбекистана, обучающийся на пятом курсе медицинского факультета МГУ им. Н.П. Огарёва. Поводом послужило размещение в соцсетях видео хулиганского характера, снятого в центре Саранска», — говорится в сообщении.

На иностранного гражданина были оформлены протоколы об административных правонарушениях о мелком хулиганстве, а также нарушении правил въезда или режима пребывания в РФ.

Задержанный признал вину за использование нецензурной лексики и неприемлемое поведение в общественных местах, однако заявил, что его слова были неверно трактованы. Мужчина пояснил, что использовал грубые формулировки в видеоролике по отношению к своим друзьям, которые уже привыкли к подобному общению.

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Ранее другой приезжий из Азии был арестован на срок в семь суток. Основанием для задержания стали его провокационные высказывания, сделанные в сентябре 2024 года, в которых он утверждал о превосходстве ислама.

Обложка © Telegram / МВД по Республике Мордовия

Мария Любицкая
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