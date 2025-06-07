Россиянка облила знакомого горючей жидкостью и подожгла после того, как тот её оскорбил
В Ставропольском крае женщина подожгла знакомого за оскорбления
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Жительницу села Труновского в Ставропольском крае подозревают в том, что она из-за обиды облила знакомого горючей жидкостью и подожгла его с помощью зажигалки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
В Ставропольском крае женщина подожгла своего знакомого. Видео © Telegram / СУ СК России по Ставропольскому краю
Со слов 29-летней задержанной, во время совместных посиделок друг сожителя начал её оскорблять. В порыве злости она принесла ёмкость с горючей жидкостью и «случайно» с помощью зажигалки спровоцировала возгорание.
Мужчина остался жив только благодаря сообразительности и помощи друга. Тот быстро потушил огонь и вовремя оказал необходимую помощь. Но, к сожалению, избежать травм не удалось – мужчина получил ожоги первой и второй степени.
Следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью общеопасным способом». Подозреваемая была задержана, в настоящее время расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в посёлке Шушары в Санкт-Петербурге тётя до полусмерти изувечила своего шестилетнего племянника. По предварительной информации, мальчик как минимум два последних месяца подвергался побоям. Его экстренно доставили в детскую городскую больницу со множеством травм.