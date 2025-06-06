Ожоги и разрывы внутренних органов: В Петербурге тётя замучила ребёнка до полусмерти

В посёлке Шушары в Санкт-Петербурге до полусмерти изувечили шестилетнего ребёнка, подозреваемой оказалась тётя мальчика. Об этом сообщает Mash на Мойке.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в одной из квартир на Полоцкой улице, маленького мальчика экстренно доставили в детскую городскую больницу со множественными травмами. У него зафиксировали ушиб головного мозга, ожоги и разрывы внутренних органов. На данный момент ребёнок находится в тяжёлом состоянии.

Подозреваемой стала 33-летняя тётя-опекун, которая год назад сама стала мамой и находится в декрете. По предварительной информации, они истязала мальчика как минимум два последних месяца.

Женщину задержали. Следователями было возбуждено уголовное дело в связи с умышленным нанесением тяжких телесных повреждений.