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6 июня, 09:52

Ожоги и разрывы внутренних органов: В Петербурге тётя замучила ребёнка до полусмерти

Mash: В Петербурге задержали женщину, подозреваемую в избиении племянника

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В посёлке Шушары в Санкт-Петербурге до полусмерти изувечили шестилетнего ребёнка, подозреваемой оказалась тётя мальчика. Об этом сообщает Mash на Мойке.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в одной из квартир на Полоцкой улице, маленького мальчика экстренно доставили в детскую городскую больницу со множественными травмами. У него зафиксировали ушиб головного мозга, ожоги и разрывы внутренних органов. На данный момент ребёнок находится в тяжёлом состоянии.

Подозреваемой стала 33-летняя тётя-опекун, которая год назад сама стала мамой и находится в декрете. По предварительной информации, они истязала мальчика как минимум два последних месяца.

Женщину задержали. Следователями было возбуждено уголовное дело в связи с умышленным нанесением тяжких телесных повреждений.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Великом Новгороде мужчина сжёг бывшую жену и её детей. По версии следствия, подозреваемый облил бензином и поджёг дом, в котором находилась женщина и два её сына.

Юлия Сафиулина
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