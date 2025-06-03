Двухмесячный малыш госпитализирован с сильными ожогами после прогулки в Зеленограде
SHOT: В Зеленограде младенец получил сильные ожоги во время прогулки с мамой
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Двухмесячный младенец из Зеленограда был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник с серьёзными ожогами, полученными во время дневной прогулки. Об этом сообщает SHOT.
По информации источника SHOT, 29-летняя мать отправилась на пешую прогулку с двухмесячным сыном до загородного дома. Несмотря на знойную погоду, молодая женщина предпочла долгий путь под прямыми солнечными лучами, неся малыша на руках. Только по прибытии на дачу она заметила, что лицо и руки ребёнка приобрели ярко-красный оттенок, что вызвало у неё панику.
Ребёнок был незамедлительно доставлен в ожоговое отделение. Медики диагностировали у него термические повреждения 9% кожного покрова, включая ожоги второй степени.
Ранее в Башкирии умер трёхнедельный ребёнок, получивший сильные ожоги из-за работающего фена, который в нему в кроватку по неосторожности положил отец. У младенца были ожоги 3-4 степени.