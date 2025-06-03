Двухмесячный малыш госпитализирован с сильными ожогами после прогулки в Зеленограде

Двухмесячный младенец из Зеленограда был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник с серьёзными ожогами, полученными во время дневной прогулки. Об этом сообщает SHOT.

По информации источника SHOT, 29-летняя мать отправилась на пешую прогулку с двухмесячным сыном до загородного дома. Несмотря на знойную погоду, молодая женщина предпочла долгий путь под прямыми солнечными лучами, неся малыша на руках. Только по прибытии на дачу она заметила, что лицо и руки ребёнка приобрели ярко-красный оттенок, что вызвало у неё панику.