Оскорблял и размахивал ножом: Приезжего из Азии выслали из РФ на 50 лет за угрозы россиянам

В Липецке у выходца из Центральной Азии, спровоцировавшего межнациональный конфликт осенью 2024 года, аннулировали российское гражданство по инициативе ФСБ. Ему также запретили въезд в Россию на 50 лет, сообщает пресс-служба ведомства.

«По инициативе Федеральной службы безопасности Российской Федерации органами МВД России жителю Липецкой области выходцу одной из республик Центрально-Азиатского региона прекращено гражданство России», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в сентябре 2024 года в Липецке произошёл конфликт на межнациональной почве, спровоцированный, в числе прочих, выходцем из Центральной Азии. В ходе словесной перепалки он заявлял о превосходстве ислама, оскорблял россиян нецензурной бранью, размахивал ножом и угрожал физической расправой. Его удалось задержать и привлечь к административной ответственности.

Позднее суд вынес решение о депортации мужчины в страну исхода. Он не сможет вновь приехать в Россию в течение следующих 50 лет.