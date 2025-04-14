Разъярённый казах внезапно напал с ножом на российского байкера — видео
На российского байкера напали с ножом в Казахстане
На россиянина напали с ножом в Казахстане, когда он заправлял свой байк на АЗС. Инцидент произошёл 13 апреля на заправке в Жамбылской области.
На россиянина напали с ножом в Казахстане, когда он заправлял свой байк на АЗС/ Видео © SHOT
По данным SHOT, к 32-летнему москвичу, который ехал на открытие мотосезона в Шымкент, подошёл 30-летний житель Алматы и несколько раз при всех ударил его ножом. После этого нападавший скрылся на белой «Тойоте».
Россиянина сначала отвезли в местную больницу, но в итоге он отказался от госпитализации. Нападавшего задержали, сейчас с ним разбираются полицейские. Предварительно, причиной инцидента стал словесный конфликт возле кассы АЗС.
А ранее Life.ru рассказывал, как в Обнинске мужчина напал на двух сотрудников ДПС. Чтобы остановить агрессивного гражданина, полицейским пришлось стрелять в воздух. Мужчину удалось задержать.
SHOT