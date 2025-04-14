Разъярённый казах внезапно напал с ножом на российского байкера — видео

На россиянина напали с ножом в Казахстане, когда он заправлял свой байк на АЗС. Инцидент произошёл 13 апреля на заправке в Жамбылской области.

На россиянина напали с ножом в Казахстане, когда он заправлял свой байк на АЗС/ Видео © SHOT

По данным SHOT, к 32-летнему москвичу, который ехал на открытие мотосезона в Шымкент, подошёл 30-летний житель Алматы и несколько раз при всех ударил его ножом. После этого нападавший скрылся на белой «Тойоте».

Россиянина сначала отвезли в местную больницу, но в итоге он отказался от госпитализации. Нападавшего задержали, сейчас с ним разбираются полицейские. Предварительно, причиной инцидента стал словесный конфликт возле кассы АЗС.