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Регион
10 апреля, 14:31

Наркоман напал на двух сотрудников ДПС в Обнинске, им пришлось открыть стрельбу

В калужском Обнинске мужчина напал на двух сотрудников ДПС. Чтобы остановить агрессивного гражданина, полицейским пришлось стрелять в воздух, сообщает Mash.

Сотрудникам ДПС из Обнинска пришлось стрелять в воздух, чтобы остановить агрессивного наркомана. Видео © Telegram / Mash

Инцидент произошёл во дворе на улице Поленова. Предположительно находясь под воздействием наркотиков, неадекват решил «предъявить» правоохранителям. В итоге один из полицейских пальнул в воздух. Мужчину удалось задержать.

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А ранее Life.ru рассказывал, что 7 апреля в Чечне неизвестный напал с ножом на сотрудников полиции. В результате атаки один полицейский погиб, а второй получил ранения. Преступник был ликвидирован на месте происшествия. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил выдворить семью нападавшего из региона.

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Telegram / Mash

Александра Мышляева
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