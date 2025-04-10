Наркоман напал на двух сотрудников ДПС в Обнинске, им пришлось открыть стрельбу

В калужском Обнинске мужчина напал на двух сотрудников ДПС. Чтобы остановить агрессивного гражданина, полицейским пришлось стрелять в воздух, сообщает Mash .

Сотрудникам ДПС из Обнинска пришлось стрелять в воздух, чтобы остановить агрессивного наркомана. Видео © Telegram / Mash

Инцидент произошёл во дворе на улице Поленова. Предположительно находясь под воздействием наркотиков, неадекват решил «предъявить» правоохранителям. В итоге один из полицейских пальнул в воздух. Мужчину удалось задержать.