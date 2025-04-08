Мужчина с ножом напал на пост ДПС в Чечне и ранил полицейских

Как уточняется, в ходе атаки полицейские получили ранения холодным оружием, но смогли открыть огонь и устранить нападавшего. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мотивы преступника и его личность неизвестны.

Ранее в Новороссийске двое мужчин напали на ветерана спецоперации из-за зажигалки. Как рассказали свидетели, ветеран и его супруга шли в торговый центр, когда к ним подошёл незнакомый человек и попросил зажигалку. Те ответили, что зажигалки нет, после чего начался словесный спор, в который вскоре вклинился ещё один человек, а потом началась драка.