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Регион
8 апреля, 06:17

Мужчина с ножом напал на пост ДПС в Чечне и ранил полицейских

СК Чечни: Мужчина ранил ножом сотрудников ДПС, нападавший ликвидирован

В Чечне при нападении мужчины на пост ДПС полицейские получили ранения. Обложка © Life.ru

В Чечне при нападении мужчины на пост ДПС полицейские получили ранения. Обложка © Life.ru

В чеченском городе Ачхой-Мартан местный житель, предположительно, бросился с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы прямо на посту ДПС. О происшествии информирует СУСК РФ по региону.

Как уточняется, в ходе атаки полицейские получили ранения холодным оружием, но смогли открыть огонь и устранить нападавшего. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мотивы преступника и его личность неизвестны.

«В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия. В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства совершенного преступления», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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Ранее в Новороссийске двое мужчин напали на ветерана спецоперации из-за зажигалки. Как рассказали свидетели, ветеран и его супруга шли в торговый центр, когда к ним подошёл незнакомый человек и попросил зажигалку. Те ответили, что зажигалки нет, после чего начался словесный спор, в который вскоре вклинился ещё один человек, а потом началась драка.

Оксана Попова
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