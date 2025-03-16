В Новороссийске двое мужчин напали на бойца СВО с инвалидностью из-за зажигалки

Возле торгового центра в Новороссийске двое мужчин напали на ветерана спецоперации из-за зажигалки. Видео с конфликтом распространилось в местных пабликах.

Нападение на участника СВО в Новроссийске. Видео © Telegram / Типичный Краснодар

В видеоролик попал фрагмент спора между компанией молодых людей, у одного из которых протезирована нога, и двумя нетрезвыми, судя по поведению, мужчинами средних лет. Последние называют молодёжь «дикими», в ответ звучит упрёк в неблагодарности людям, которые рисковали жизнью на СВО, после чего один из мужчин начинает кричать, что потерял брата в 2014 году, и возмущается, что молодые люди стоят перед ним живые. Парень на протезе заступается за девушку, и его хватают за ворот футболки. В следующей части видео после склейки агрессивный мужчина наносит удар по припаркованному рядом автомобилю какой-то доской, после этого на него бросается один из стоявших рядом парней и валит его на землю.

Как рассказали свидетели, ветеран и его супруга шли в торговый центр, когда к ним подошёл незнакомый человек и попросил зажигалку. Те ответили, что зажигалки нет, после чего начался словесный спор, в который вскоре вклинился ещё один человек, а потом началась драка.

Краевое управление МВД в курсе ситуации. Правоохранители проверят обстоятельства случившегося, после чего будет принято соответствующее решение.