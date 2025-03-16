В Новороссийске двое мужчин напали на бойца СВО с инвалидностью из-за зажигалки
Возле торгового центра в Новороссийске двое мужчин напали на ветерана спецоперации из-за зажигалки. Видео с конфликтом распространилось в местных пабликах.
Нападение на участника СВО в Новроссийске. Видео © Telegram / Типичный Краснодар
В видеоролик попал фрагмент спора между компанией молодых людей, у одного из которых протезирована нога, и двумя нетрезвыми, судя по поведению, мужчинами средних лет. Последние называют молодёжь «дикими», в ответ звучит упрёк в неблагодарности людям, которые рисковали жизнью на СВО, после чего один из мужчин начинает кричать, что потерял брата в 2014 году, и возмущается, что молодые люди стоят перед ним живые. Парень на протезе заступается за девушку, и его хватают за ворот футболки. В следующей части видео после склейки агрессивный мужчина наносит удар по припаркованному рядом автомобилю какой-то доской, после этого на него бросается один из стоявших рядом парней и валит его на землю.
Как рассказали свидетели, ветеран и его супруга шли в торговый центр, когда к ним подошёл незнакомый человек и попросил зажигалку. Те ответили, что зажигалки нет, после чего начался словесный спор, в который вскоре вклинился ещё один человек, а потом началась драка.
Краевое управление МВД в курсе ситуации. Правоохранители проверят обстоятельства случившегося, после чего будет принято соответствующее решение.
Ранее стало известно, как распродажа в магазине в Дербенте стала причиной массовой толкотни среди покупательниц, которые очень хотели забрать обои за бесценок. Вероятно, владелец торговой точки хотел сделать как лучше, но получилось всё совсем не так, как он планировал — посетительницы начали отнимать друг и друга товар, некоторые получили по несколько ударов, кто-то в этой неразберихе упал.
Telegram / Типичный Краснодар