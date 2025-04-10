Песков счёл ненадёжными источники слухов о теле парня, напавшего на ДПС в Чечне
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
В Кремле назвал ненадёжными источники информации о том, что на площади в Чечне выставили тело подростка, который напал на сотрудников правоохранительных органов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев по данному вопросу.
«Точно не будем ориентироваться на информацию, которую распространяют оппозиционные каналы. Точной информации не имеем», — сказал представитель Кремля.
Напомним, что 7 апреля в городе Ачхой-Мартан неизвестный напал с ножом на сотрудников полиции. В результате атаки один полицейский погиб, а второй получил ранения. Преступник был ликвидирован на месте происшествия. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинская сторона могла быть причастна к организации этого нападения. Он также предложил выдворить семью нападавшего из региона.