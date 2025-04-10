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10 апреля, 11:52

Песков счёл ненадёжными источники слухов о теле парня, напавшего на ДПС в Чечне

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

В Кремле назвал ненадёжными источники информации о том, что на площади в Чечне выставили тело подростка, который напал на сотрудников правоохранительных органов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев по данному вопросу.

«Точно не будем ориентироваться на информацию, которую распространяют оппозиционные каналы. Точной информации не имеем», — сказал представитель Кремля.

Появилось фото 17-летнего парня, совершившего вооружённое нападение на полицейских в Чечне
Появилось фото 17-летнего парня, совершившего вооружённое нападение на полицейских в Чечне

Напомним, что 7 апреля в городе Ачхой-Мартан неизвестный напал с ножом на сотрудников полиции. В результате атаки один полицейский погиб, а второй получил ранения. Преступник был ликвидирован на месте происшествия. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинская сторона могла быть причастна к организации этого нападения. Он также предложил выдворить семью нападавшего из региона.

Наталья Афонина
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