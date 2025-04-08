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8 апреля, 20:42

Кадыров: К вооружённой атаке на полицейских в Чечне причастен гражданин Украины

Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram / RKadyrov_95

Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram / RKadyrov_95

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о причастности гражданина Украины к организации нападения на сотрудников полиции в Ачхой-Мартане. Об этом он заявил в своём Telegram по завершении совещания с руководителями силовых ведомств.

«Установлены также и личности тех, кто руководил его [нападавшего] действиями. Некоторые из них находятся в Турции, а руководит их действиями гражданин Украины», — написал Кадыров, пообещав призвать каждого из них к «суровому ответу».

Глава Чечни также поручил усилить профилактические меры по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Особое внимание будет уделено мониторингу деструктивного контента в Сети, который может способствовать радикализации молодёжи. Кадыров подчеркнул необходимость активной работы образовательных, общественных и религиозных организаций по формированию у населения стойкого иммунитета к экстремистской идеологии. Он также напомнил об ответственности родителей и родственников за преступные действия близких, особенно если они знали о готовящихся злодеяниях, но не предприняли мер.

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Напомним, 7 апреля в городе Ачхой-Мартан мужчина совершил нападение с ножом на сотрудников полиции. В результате один правоохранитель погиб, второй получил ранения. Нападавший был ликвидирован на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Антон Голыбин
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