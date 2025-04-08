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Регион
8 апреля, 07:50

Скончался раненный при нападении на пост ДПС в Чечне полицейский

Скорая помощь. Обложка © Life.ru

Скорая помощь. Обложка © Life.ru

В чеченском городе Ачхой-Мартане умер один из полицейских, на которых напал мужчина с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

«В результате полученных ранений один из полицейских скончался», — указано в сообщении.

По информации ведомства, глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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Напомним, ранее сообщалось, что мужчина в Чечне ранил ножом сотрудников ДПС. В ходе атаки полицейские получили ранения холодным оружием, но смогли открыть огонь и устранить нападавшего.

Дарья Нарыкова
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