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26 февраля, 11:51

Прописались в «Пятерочке»: Жители Ермолино рассказали о напавших на полицейских хулиганах

Напавшие на полицейских в Ермолино уже пять лет живут в полулегальном хостеле

Мужчины, которые атаковали полицейский патруль в Подмосковье, уже пять лет проживают в полулегальном хостеле в посёлке ОПХ Ермолино. Местные жители рассказали RG.ru, что уже не один год пытаются закрыть это заведение, но пока всё безуспешно.

По словам собеседников, хостел находится в здании магазина «Пятерочка». Постояльцы часто злоупотребляют алкоголем, устраивают шумные разборки и бесцеремонно перемещаются по подъездам соседних домов. После одной такой шумной тусовки 23 февраля местные жители вызвали полицию. В этот день хулиганы и напали на правоохранителей. Очевидцы отметили, что мужчины тогда тоже были пьяны и агрессивны.

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Напомним, 27 человек поймали за оказание сопротивления правоохранительным органам при задержании в Ермолине. В полицию поступило сообщение о беспорядках. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили мужчину, находившегося в неадекватном состоянии. Когда полицейские попытались усадить его в служебный автомобиль, его друзья напали на одного из силовиков с кулаками.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Semiglass

Александра Мышляева
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