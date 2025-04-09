Появилось фото 17-летнего парня, совершившего вооружённое нападение на полицейских в Чечне

Появилась фотография 17-летнего преступника, который напал на полицейских в Чечне и был ликвидирован во время задержания. Снимок показала Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» в спецрепортаже с совещания главы Чечни Рамзана Кадырова.