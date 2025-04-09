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Регион
9 апреля, 14:50
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Появилось фото 17-летнего парня, совершившего вооружённое нападение на полицейских в Чечне

Телевидение Чечни показало фото подростка, атаковавшего полицию в Ачхой-Мартане

Напавший на пост ДПС. Обложка © grozny.tv

Напавший на пост ДПС. Обложка © grozny.tv

Появилась фотография 17-летнего преступника, который напал на полицейских в Чечне и был ликвидирован во время задержания. Снимок показала Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» в спецрепортаже с совещания главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Убийца — выходец из этого села (Ачхой-Мартан), проживавший в Москве. По приезду в республику напал на сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок в Ачхой-Мартане», — пояснил закадровый голос во время эфира.

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Напомним, неизвестный совершил нападение с ножом на сотрудников полиции в городе Ачхой-Мартан 7 апреля. Один правоохранитель погиб, второй получил ранения. Преступника ликвидировали на месте. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, украинская сторона курировала атаку на полицию. Политик также предложил выдворить семью преступника из региона.

Татьяна Миссуми
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