Появилось фото 17-летнего парня, совершившего вооружённое нападение на полицейских в Чечне
Телевидение Чечни показало фото подростка, атаковавшего полицию в Ачхой-Мартане
Напавший на пост ДПС. Обложка © grozny.tv
Появилась фотография 17-летнего преступника, который напал на полицейских в Чечне и был ликвидирован во время задержания. Снимок показала Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» в спецрепортаже с совещания главы Чечни Рамзана Кадырова.
«Убийца — выходец из этого села (Ачхой-Мартан), проживавший в Москве. По приезду в республику напал на сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок в Ачхой-Мартане», — пояснил закадровый голос во время эфира.
Напомним, неизвестный совершил нападение с ножом на сотрудников полиции в городе Ачхой-Мартан 7 апреля. Один правоохранитель погиб, второй получил ранения. Преступника ликвидировали на месте. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, украинская сторона курировала атаку на полицию. Политик также предложил выдворить семью преступника из региона.