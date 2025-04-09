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Регион
9 апреля, 03:30

Кадыров приказал выдворить из Чечни семью напавшего на полицейских мужчины

Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram / RKadyrov_95

Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram / RKadyrov_95

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров распорядился выдворить из региона семью мужчины, который совершил вооружённое нападение на пост ДПС. Так же он поручил поступить с родственниками организаторов атаки. Об этом чиновник заявил в ходе совещания с руководителями силовых ведомств.

«Надо выдворить с территории республики отцов и братьев тех, кто стоит за этим. Их имущество надо изъять. Если они после этого не прекратят работать на Украину, которая их финансирует, тогда и других родственников необходимо выслать», — заявил Кадыров.

Скончался раненный при нападении на пост ДПС в Чечне полицейский
Скончался раненный при нападении на пост ДПС в Чечне полицейский

Мужчина совершил нападение с ножом на сотрудников полиции в городе Ачхой-Мартан 7 апреля. Один правоохранитель погиб, второй получил ранения. Преступника ликвидировали на месте. По словам Кадырова, к произошедшему причастен гражданин Украины.

Антон Голыбин
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