Кадыров приказал выдворить из Чечни семью напавшего на полицейских мужчины

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров распорядился выдворить из региона семью мужчины, который совершил вооружённое нападение на пост ДПС. Так же он поручил поступить с родственниками организаторов атаки. Об этом чиновник заявил в ходе совещания с руководителями силовых ведомств.

«Надо выдворить с территории республики отцов и братьев тех, кто стоит за этим. Их имущество надо изъять. Если они после этого не прекратят работать на Украину, которая их финансирует, тогда и других родственников необходимо выслать», — заявил Кадыров.