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7 апреля, 11:21

На Занзибаре напали на блогера Гришина после плохого отзыва о местном отеле

Отель на Занзибаре. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Denis Belitsky

Отель на Занзибаре. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Denis Belitsky

На Занзибаре напали на российского блогера и путешественника Константина Гришина. Турист оставил плохой отзыв о местном отеле Canary Hotel & Spa, и это очень не понравилось хозяину заведения. О ситуации мужчина рассказал на своём канале о путешествиях «По земле бюджетно».

Константин Гришин о ситуации. Видео © «По земле бюджетно»

«Сейчас силой повезут в полицейский участок походу. <...> Не знаю, что дальше будет. Может, наркотики подкинут. Может ещё что-то», — сказал он.

Гришин попросил подписчиков связаться с российским консульством в Танзании. По его словам, в отеле Константин провёл пять ночей. После плохого отзыва к нему пришёл хозяин заведения вместе с охраной. Туриста и его спутников выгоняли из номера, отказывались возвращать деньги, а после вызвали полицию. Хозяин отеля также угрожал путешественникам, не стесняясь правоохранителей.

Позже блогер сообщил, что ему удалось связаться с консулом. Он также рассказал, что его собираются отвезти в полицейский участок, и перестал выходить на связь.

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Ранее канадский турист погиб в Таиланде, ударившись головой о статую танцовщицы. Мистер Жиру прибыл на курорт 2 декабря и должен был уехать 9-го. По словам персонала отеля, несчастный случай произошёл, когда погибший возвращался с тренировки. Поднимаясь по трёхступенчатой входной лестнице, он поскользнулся, упал и ударился головой о декоративную статую тайской классической танцовщицы.

Алена Пенчугина
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