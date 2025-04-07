На Занзибаре напали на блогера Гришина после плохого отзыва о местном отеле

На Занзибаре напали на российского блогера и путешественника Константина Гришина. Турист оставил плохой отзыв о местном отеле Canary Hotel & Spa, и это очень не понравилось хозяину заведения. О ситуации мужчина рассказал на своём канале о путешествиях «По земле бюджетно».

Константин Гришин о ситуации. Видео © «По земле бюджетно»

«Сейчас силой повезут в полицейский участок походу. <...> Не знаю, что дальше будет. Может, наркотики подкинут. Может ещё что-то», — сказал он.

Гришин попросил подписчиков связаться с российским консульством в Танзании. По его словам, в отеле Константин провёл пять ночей. После плохого отзыва к нему пришёл хозяин заведения вместе с охраной. Туриста и его спутников выгоняли из номера, отказывались возвращать деньги, а после вызвали полицию. Хозяин отеля также угрожал путешественникам, не стесняясь правоохранителей.

Позже блогер сообщил, что ему удалось связаться с консулом. Он также рассказал, что его собираются отвезти в полицейский участок, и перестал выходить на связь.