Канадский турист погиб в Таиланде, ударившись головой о статую танцовщицы

5 декабря в городе Паттайя на юго-востоке Таиланда погиб 66-летний канадский турист, сообщило местное издание Khaosod English. Как позже выяснил лейтенант Путтарак Сонкхам, мужчину звали мистер Жиру, он прибыл на курорт 2 декабря и должен был уехать 9 декабря. По словам персонала отеля несчастный случай произошёл, когда погибший возвращался с тренировки. Поднимаясь по трёхступенчатой входной лестнице, он поскользнулся, упал и ударился головой о декоративную статую тайской классической танцовщицы.

Полицейские и спасатели прибыли на место происшествия около 15:30, но турист скончался мгновенно. В его комнате на девятом этаже обнаружены личные вещи, включая медицинские принадлежности, которые были собраны как улики. Руководство отеля сообщило, что записи камер видеонаблюдения были временно недоступны из-за отсутствия персонала во время продолжительных праздников.

Тело мужчины было перевезено в больницу Бангламунг для вскрытия. Полиция координирует свои действия с посольством Канады, чтобы связаться с родственниками погибшего. Также ожидаются результаты вскрытия, которые подтвердят точную причину смерти.

Не менее трагичное событие произошло на Пхукете, где 40-летний россиянин Павел погиб в результате падения на скутере. Во время поездки к статуе Большого Будды, на сложном повороте мужчина потерял управление, и скутер рухнул в канаву с пятиметровой высоты. Его супруга выжила и обратилась за помощью в консульство Российской Федерации.