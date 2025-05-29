Отец с сыном-подростком зарезали мужчину в иркутской шашлычной, драка попала на видео

В шашлычной «Алишер» в Иркутске отец вместе с сыном-подростком и другом накинулись на двух приятелей с кулаками и ножом. Драка «трое на двое» закончилась убийством одного из участников. 32-летний. Его приятель смог сбежать, сейчас находится в больнице. Об этом сообщает Babr Mash.

В Иркутске двое взрослых и подросток зарезали мужчину. Видео © Telegram / «Следком38»

По словам местных жителей, драки в этом заведении совсем не редкость. Однако, несмотря на жалобы, шашлычная всё равно продолжает работать. После инцидента «Алишер» закрыли, но всего на один день.

Пресс-служба регионального управления СК РФ сообщила, что нападавшие задержаны и арестованы, в том числе 16-летний подросток. Они обвиняются в убийстве группой лиц из хулиганских побуждений и покушении на убийство.