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29 мая, 10:10

Отец с сыном-подростком зарезали мужчину в иркутской шашлычной, драка попала на видео

СК: В Иркутске отец с другом и 16-летним сыном убили мужчину в шашлычной

Обложка © Telegram / «Следком38»

Обложка © Telegram / «Следком38»

В шашлычной «Алишер» в Иркутске отец вместе с сыном-подростком и другом накинулись на двух приятелей с кулаками и ножом. Драка «трое на двое» закончилась убийством одного из участников. 32-летний. Его приятель смог сбежать, сейчас находится в больнице. Об этом сообщает Babr Mash.

В Иркутске двое взрослых и подросток зарезали мужчину. Видео © Telegram / «Следком38»

По словам местных жителей, драки в этом заведении совсем не редкость. Однако, несмотря на жалобы, шашлычная всё равно продолжает работать. После инцидента «Алишер» закрыли, но всего на один день.

Пресс-служба регионального управления СК РФ сообщила, что нападавшие задержаны и арестованы, в том числе 16-летний подросток. Они обвиняются в убийстве группой лиц из хулиганских побуждений и покушении на убийство.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Свердловской области преследователь на самокате зарезал 29-летнего боксёра. Нападавшего задержали через два дня

Полина Никифорова
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