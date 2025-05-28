Неадекватный преследователь на самокате зарезал уральского боксёра прямо на улице

В Свердловской области убили 29-летнего боксёра, который отдыхал с друзьями во дворе дома в Серове. Константин не делал ничего противозаконного, когда к нему подошёл неизвестный и начал ругаться. В итоге местный житель ушёл, а потом снова вернулся и несколько раз ударил спортсмен ножом, сообщает URA.ru.

Боксёр попытался убежать от мужчины, но тот начал преследовать его на самокате. Врачи не смогли спасти потерпевшего. Нападавшего задержали через два дня. У погибшего Константина осталась жена и дети.

«Ходатайство следователя удовлетворено. Обвиняемого арестовали до 26 июля», — сообщили в суде.