Неадекватный преследователь на самокате зарезал уральского боксёра прямо на улице
В Свердловской области задержан мужчина, убивший ножом 29-летнего боксёра
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В Свердловской области убили 29-летнего боксёра, который отдыхал с друзьями во дворе дома в Серове. Константин не делал ничего противозаконного, когда к нему подошёл неизвестный и начал ругаться. В итоге местный житель ушёл, а потом снова вернулся и несколько раз ударил спортсмен ножом, сообщает URA.ru.
Боксёр попытался убежать от мужчины, но тот начал преследовать его на самокате. Врачи не смогли спасти потерпевшего. Нападавшего задержали через два дня. У погибшего Константина осталась жена и дети.
«Ходатайство следователя удовлетворено. Обвиняемого арестовали до 26 июля», — сообщили в суде.
Ранее Life.ru сообщал, что в минувшие выходные в Казани пьяный турок убил свою бывшую жену и ранил их трёхлетнего сына. После этого он забаррикадировался на балконе и угрожал покончить с собой. Спустя несколько часов правоохранителям удалось его задержать.