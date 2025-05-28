Друзья убийцы после резни на «кровавой вписке» навестили пострадавшего, назвав его «единственным живым»
Подросток, пострадавший в Байкальске, находится в больнице с резаными ранами
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Подросток, пострадавший в ужасной резне в Байкальске Иркутской области, находится в больнице с резаными ранами. Друзья пришли навестить его и назвали «единственным выжившим». Об этом сообщает SHOT.
15-летний подросток, один из уцелевших после трагедии, находится в городской больнице с резаными ранами. Его состояние стабильное. Друзья 17-летнего парня, который устроил резню, пришли к больнице, но их не пустили внутрь, и они ждали под окнами.
Напомним, что ужасное преступление произошло в ночь на 28 мая в СНТ «Горный Байкал» в Байкальске. Подросток убил четырёх своих друзей, а затем устроил пожар. По некоторым сведениям, он расправился с ребятами, пока те спали. Когда юный убийца увидел полицию, то поджёг дом с телами своих жертв и погиб в огне, а раненые подростки успели выбраться наружу.