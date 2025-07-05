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5 июля, 12:29

МВД начало проверку о вымогательстве у Смолова после драки в кафе в центре Москвы

Фёдор Смолов. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Фёдор Смолов. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Столичная полиция продолжает проверку по делу о конфликте в кафе в центре Москвы, в котором участвовал футболист Фёдор Смолов. Правоохранители изучают информацию о возможном вымогательстве денег у спортсмена, сообщает телеграм-канал регионального главка МВД.

«Проводится проверка по факту опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевшем место факте вымогательства денежных средств у одного из участников конфликта», — уточнили в ведомстве.

По результатам проверки МВД примет решение в соответствии с законом.

Смолов избил посетителей «Кофемании», из которой Мамаев и Кокорин уехали в тюрьму
Смолов избил посетителей «Кофемании», из которой Мамаев и Кокорин уехали в тюрьму

Напомним, что инцидент с участием Фёдора Смолова произошёл ещё в мае, однако видео с камер наблюдения попало в Сеть только 5 июля. На кадрах видно, как футболист сначала разговаривает с посетителями «Кофемании», а затем наносит удары по лицу двум мужчинам. В конфликт вмешался официант. По информации инсайдера Ивана Карпова, Смолова могли спровоцировать, а позже неизвестные якобы требовали у него деньги за то, чтобы запись драки не попала в Интернет.

Мария Любицкая
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