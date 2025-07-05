МВД начало проверку о вымогательстве у Смолова после драки в кафе в центре Москвы

Напомним, что инцидент с участием Фёдора Смолова произошёл ещё в мае, однако видео с камер наблюдения попало в Сеть только 5 июля. На кадрах видно, как футболист сначала разговаривает с посетителями «Кофемании», а затем наносит удары по лицу двум мужчинам. В конфликт вмешался официант. По информации инсайдера Ивана Карпова, Смолова могли спровоцировать, а позже неизвестные якобы требовали у него деньги за то, чтобы запись драки не попала в Интернет.