Юрист завил, что вымогатели денег у драчливого Смолова могут надолго присесть в тюрьму

Вымогателям, потребовавшим у известного футболиста Фёдора Смолова три миллиона рублей, может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Ключевым моментом является само требование денежных средств под угрозой раскрытия компрометирующего видео, а не факт передачи денег, сообщил юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru.

Действия злоумышленников подпадают под статью 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. Если сумма, на которую претендуют преступники, превышает один миллион рублей, это квалифицируется как деяние в особо крупном размере. В этом случае закон предусматривает максимально жёсткое наказание — до пятнадцати лет заключения.

«Не имеет значения, кем являются эти лица — третьими лицами, участвовавшими в конфликте, или сотрудниками заведения. Преступление завершено уже в момент выдвижения требования, а не при передаче денег», — заключил Русяев.