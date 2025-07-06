Юрист завил, что вымогатели денег у драчливого Смолова могут надолго присесть в тюрьму
Юрист Русяев: Люди, вымогавшие у Смолова миллионы, могут сесть на 15 лет
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Вымогателям, потребовавшим у известного футболиста Фёдора Смолова три миллиона рублей, может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Ключевым моментом является само требование денежных средств под угрозой раскрытия компрометирующего видео, а не факт передачи денег, сообщил юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru.
Действия злоумышленников подпадают под статью 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. Если сумма, на которую претендуют преступники, превышает один миллион рублей, это квалифицируется как деяние в особо крупном размере. В этом случае закон предусматривает максимально жёсткое наказание — до пятнадцати лет заключения.
«Не имеет значения, кем являются эти лица — третьими лицами, участвовавшими в конфликте, или сотрудниками заведения. Преступление завершено уже в момент выдвижения требования, а не при передаче денег», — заключил Русяев.
Ранее Life.ru рассказывал, что Фёдор Смолов подрался с двумя посетителями московской «Кофемании», где в 2018 году футболисты Кокорин и Мамаев устроили свой печально известный дебош со стульями. Драка Смолова попала на видео, поэтому с него требовали деньги за нераспространение.