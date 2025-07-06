«Глупый поступок»: Супруга Смолова рассказала, что он обратился к психологу после драки в кафе

Футболист Фёдор Смолов сожалеет о драке в московском кафе «Кофемания» и уже проходит терапию для контроля гнева. Об этом рассказала его супруга и блогер Карина Истомина в своём телеграм-канале.

Как утверждает Карина, её муж признал свою ответственность за произошедшее и с самого начала стремился к мирному разрешению ситуации. Он принёс извинения и предложил пострадавшему возмещение ущерба, но в ответ получил лишь увеличение запросов.

«Он никогда не был агрессивен к своей семье и окружающим. Эта ситуация была ошибкой, которую Фёдор хотел исправить, но столкнулся с вымогательством. <...> Мой муж раскаялся, извинился и предложил компенсацию», — написала Истомина.

Помимо этого, Карина сообщила, что на протяжении месяца их семья подвергалась шантажу и запугиванию. Они получали анонимные звонки с угрозами. Карина отметила, что её муж осознал абсурдность произошедшего и сожалеет о своих действиях. В настоящее время он проходит курс психотерапии, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций.