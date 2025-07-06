«Глупый поступок»: Супруга Смолова рассказала, что он обратился к психологу после драки в кафе
Супруга Смолова рассказала, что футболист проходит терапию после драки в кафе
Фёдор Смолов и его супруга Карина Истомина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / smolovfedor_10
Футболист Фёдор Смолов сожалеет о драке в московском кафе «Кофемания» и уже проходит терапию для контроля гнева. Об этом рассказала его супруга и блогер Карина Истомина в своём телеграм-канале.
Как утверждает Карина, её муж признал свою ответственность за произошедшее и с самого начала стремился к мирному разрешению ситуации. Он принёс извинения и предложил пострадавшему возмещение ущерба, но в ответ получил лишь увеличение запросов.
«Он никогда не был агрессивен к своей семье и окружающим. Эта ситуация была ошибкой, которую Фёдор хотел исправить, но столкнулся с вымогательством. <...> Мой муж раскаялся, извинился и предложил компенсацию», — написала Истомина.
Помимо этого, Карина сообщила, что на протяжении месяца их семья подвергалась шантажу и запугиванию. Они получали анонимные звонки с угрозами. Карина отметила, что её муж осознал абсурдность произошедшего и сожалеет о своих действиях. В настоящее время он проходит курс психотерапии, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций.
Напомним, что в ресторане «Кофемания» на Никитской улице в Москве Фёдор Смолов подрался с двумя другими посетителями заведения. Всё это было снято на камеру. По данным инсайдеров, с футболиста требовали деньги, чтобы это видео не распространилось.