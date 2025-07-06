«Не смог сдержать себя»: Мамаев поддержал Смолова после драки в «Кофемании»

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев в интервью Пятому каналу выступил с поддержкой футболиста Фёдора Смолова, прокомментировав недавний инцидент с его участием. По словам Мамаева, Смолов осознаёт свою ошибку и уже принёс извинения, однако ситуация сложилась из-за эмоционального срыва, который сложно было контролировать.

Мамаев — об инциденте со Смоловым. Видео © Пятый канал

«Федя сам осознаёт, что поступил неправильно. Он принёс извинения. Но вот в данной ситуации просто его организм выстрелил вот так, не смог сдержать себя. Жаль, что такая ситуация произошла», — сказал Мамаев.

Спортсмен подчеркнул, что их связывает не только совместная игра на поле, но и многолетняя дружба, а также совместные бизнес-проекты. Особое значение имеет тот факт, что Федор является крестным его сына. Семья Мамаева выражает полную поддержку футболисту и призывает общественность оценивать ситуацию с более объективной стороны.

«Я хотел бы, чтоб люди более адекватно посмотрели на всю эту сторону, когда месяц люди молчат, а потом вдруг появляется видео. Федя вчера рассказывал, что подвергался вымогательству», — подчеркнул спортсмен.