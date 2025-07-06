Фанаты устроили давку на похоронах погибшего в ДТП Жоты

Церемония прощания с футболистами Диогу Жотой и его братом Андре Силвой, прошедшая 5 июля в португальском Гондомаре, завершилась инцидентом — фанаты устроили давку на кладбище, из-за чего на место пришлось вызывать полицию.

Похороны погибших футболистов. Фото © X / MadridUniversal

Сразу после похорон, когда к могилам был открыт доступ, поклонники начали массово стекаться к месту захоронения. По информации Daily Mail, в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля — у надгробий началась толкотня, фанаты делали селфи и групповые снимки на фоне могил футболистов.

Родственники не смогли самостоятельно утихомирить толпу и были вынуждены обратиться за помощью к правоохранителям. Временно территория кладбища была оцеплена, однако позже болельщиков снова начали пускать. Похоронная служба в церкви была закрыта для публики, но внимание к прощанию с братьями оказалось настолько высоким, что и после завершения церемонии потребовались меры безопасности.