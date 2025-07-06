Фанаты устроили давку на похоронах погибшего в ДТП Жоты
DM: Фанаты устроили давку на похоронах погибшего в ДТП футболиста Диогу Жоты
Диогу Жоту. Обложка © ТАСС / АР / Rui Vieira
Церемония прощания с футболистами Диогу Жотой и его братом Андре Силвой, прошедшая 5 июля в португальском Гондомаре, завершилась инцидентом — фанаты устроили давку на кладбище, из-за чего на место пришлось вызывать полицию.
Похороны погибших футболистов. Фото © X / MadridUniversal
Сразу после похорон, когда к могилам был открыт доступ, поклонники начали массово стекаться к месту захоронения. По информации Daily Mail, в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля — у надгробий началась толкотня, фанаты делали селфи и групповые снимки на фоне могил футболистов.
Родственники не смогли самостоятельно утихомирить толпу и были вынуждены обратиться за помощью к правоохранителям. Временно территория кладбища была оцеплена, однако позже болельщиков снова начали пускать. Похоронная служба в церкви была закрыта для публики, но внимание к прощанию с братьями оказалось настолько высоким, что и после завершения церемонии потребовались меры безопасности.
Трагическая автокатастрофа, в которой погибли 28-летний Жота и его 25-летний брат Андре да Силва (игрок «Пенафиела»), произошла 3 июля на испанской трассе А-52. Жота отменил авиаперелёт по рекомендации врачей после перенесённой операции на лёгких. Братья направлялись в Сантандер, чтобы переправиться паромом в Англию.