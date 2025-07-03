«Ливерпуль» вывел из обращения 20-й номер в память о Диогу Жоте

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» объявил о решении навсегда вывести из обращения 20-й игровой номер в память о погибшем нападающем Диогу Жоте. Трагическое ДТП, в котором 28-летний португальский футболист и его 25-летний брат Андре да Силва (игрок «Пенафиела») погибли, произошло 3 июля на испанской трассе А-52.

Жота вынужден был отказаться от авиаперелёта по рекомендации врачей после перенесённой операции на лёгких. Вместе с братом они направлялись в Сантандер, чтобы переправиться паромом в Англию.