«Ливерпуль» вывел из обращения 20-й номер в память о Диогу Жоте
Диогу Жота. Обложка © liverpoolfc.com
Английский футбольный клуб «Ливерпуль» объявил о решении навсегда вывести из обращения 20-й игровой номер в память о погибшем нападающем Диогу Жоте. Трагическое ДТП, в котором 28-летний португальский футболист и его 25-летний брат Андре да Силва (игрок «Пенафиела») погибли, произошло 3 июля на испанской трассе А-52.
Жота вынужден был отказаться от авиаперелёта по рекомендации врачей после перенесённой операции на лёгких. Вместе с братом они направлялись в Сантандер, чтобы переправиться паромом в Англию.
По предварительным данным, причиной аварии стал лопнувшая шина автомобиля, на котором братья возвращались из отпуска. Всего за десять дней до рокового происшествия Диогу Жота отпраздновал свою свадьбу.