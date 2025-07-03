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3 июля, 19:55

«Ливерпуль» вывел из обращения 20-й номер в память о Диогу Жоте

Диогу Жота. Обложка © liverpoolfc.com

Диогу Жота. Обложка © liverpoolfc.com

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» объявил о решении навсегда вывести из обращения 20-й игровой номер в память о погибшем нападающем Диогу Жоте. Трагическое ДТП, в котором 28-летний португальский футболист и его 25-летний брат Андре да Силва (игрок «Пенафиела») погибли, произошло 3 июля на испанской трассе А-52.

Жота вынужден был отказаться от авиаперелёта по рекомендации врачей после перенесённой операции на лёгких. Вместе с братом они направлялись в Сантандер, чтобы переправиться паромом в Англию.

Опубликовано видео с места смертельного ДТП с футболистом Диогу Жотой
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с футболистом Диогу Жотой

По предварительным данным, причиной аварии стал лопнувшая шина автомобиля, на котором братья возвращались из отпуска. Всего за десять дней до рокового происшествия Диогу Жота отпраздновал свою свадьбу.

Артём Гапоненко
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