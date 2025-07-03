Опубликовано видео с места смертельного ДТП с футболистом Диогу Жотой

Появились первые кадры с места аварии нападающего «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты, который разбился на Lamborghini. На видео от автомобиля почти ничего не осталось, он похож на груду металла.

Опубликовано видео с места смертельной аварии с футболистом Диогу Жотой. Видео © Х / _alexmoral11

На снимках полицейские осматривают машину, в которой находились Жота и его брат Андре. Автомобиль лежит на обочине, он почти полностью сгорел.