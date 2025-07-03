Опубликовано видео с места смертельного ДТП с футболистом Диогу Жотой
Появились первые кадры с места аварии нападающего «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты, который разбился на Lamborghini. На видео от автомобиля почти ничего не осталось, он похож на груду металла.
Опубликовано видео с места смертельной аварии с футболистом Диогу Жотой. Видео © Х / _alexmoral11
На снимках полицейские осматривают машину, в которой находились Жота и его брат Андре. Автомобиль лежит на обочине, он почти полностью сгорел.
Ранее сообщалось, что братья ехали на Lamborghini по испанской трассе А-52, примерно в 100 километрах от Вальядолида. Во время обгона у машины лопнуло колесо, она потеряла управление, перевернулась и загорелась. Водитель и пассажир погибли на месте.
Жота играл за «Ливерпуль» с 2020 года. Он выиграл с командой чемпионат, Кубок Англии и Кубок футбольной лиги. Также он дважды побеждал в Лиге наций со сборной Португалии.
Обложка © Х / _alexmoral11