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3 июля, 14:33

Опубликовано видео с места смертельного ДТП с футболистом Диогу Жотой

Появились первые кадры с места аварии нападающего «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты, который разбился на Lamborghini. На видео от автомобиля почти ничего не осталось, он похож на груду металла.

Опубликовано видео с места смертельной аварии с футболистом Диогу Жотой. Видео © Х / _alexmoral11

На снимках полицейские осматривают машину, в которой находились Жота и его брат Андре. Автомобиль лежит на обочине, он почти полностью сгорел.

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Ранее сообщалось, что братья ехали на Lamborghini по испанской трассе А-52, примерно в 100 километрах от Вальядолида. Во время обгона у машины лопнуло колесо, она потеряла управление, перевернулась и загорелась. Водитель и пассажир погибли на месте.

Жота играл за «Ливерпуль» с 2020 года. Он выиграл с командой чемпионат, Кубок Англии и Кубок футбольной лиги. Также он дважды побеждал в Лиге наций со сборной Португалии.

Обложка © Х / _alexmoral11

Анастасия Никонорова
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