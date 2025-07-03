«Невосполнимая потеря»: Спортивный комментатор признался, что его шокировала смерть Жоты

Футболист Диогу Жота трагически погиб в автокатастрофе вместе со своим братом, когда они ехали из Испании в Португалию. Спортивный комментатор Денис Казанский высказался о его смерти в интервью для «Постньюс».

Казанский отметил, что смерть Жоты его шокировала, так как произошла через десять дней после свадьбы с Руте Кардозу. Жота говорил, что этот день был «самым счастливым в его жизни».

«Это невосполнимая потеря. Жота был звездой как национальной сборной Португалии, так и Ливерпуля. Это был очень яркий футболист, за игрой которого всегда было интересно наблюдать», — сказал Казанский.