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3 июля, 11:35

«Невосполнимая потеря»: Спортивный комментатор признался, что его шокировала смерть Жоты

Спортивный комментатор Казанский: Жота был звездой и виртуозом футбольного поля

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ diogoj_18

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ diogoj_18

Футболист Диогу Жота трагически погиб в автокатастрофе вместе со своим братом, когда они ехали из Испании в Португалию. Спортивный комментатор Денис Казанский высказался о его смерти в интервью для «Постньюс».

Казанский отметил, что смерть Жоты его шокировала, так как произошла через десять дней после свадьбы с Руте Кардозу. Жота говорил, что этот день был «самым счастливым в его жизни».

«Это невосполнимая потеря. Жота был звездой как национальной сборной Португалии, так и Ливерпуля. Это был очень яркий футболист, за игрой которого всегда было интересно наблюдать», — сказал Казанский.

Футболист и его брат ехали быстро и пытались обогнать другое авто, но потеряли управление и вылетели в кювет. Машина загорелась, они не смогли выбраться из салона.

«Мы опустошены»: Федерация футбола Португалии подтвердила гибель звезды «Ливерпуля» Диогу Жоты
«Мы опустошены»: Федерация футбола Португалии подтвердила гибель звезды «Ливерпуля» Диогу Жоты

Напомним, сегодня стало известно о гибели 28-летнего Диогу Жота и его 25-летнего брата Андре да Силва, футболиста «Пенафиела», в автокатастрофе. Авария случилась на трассе А-52 в западной Испании. Предположительная причина ДТП — лопнувшая шина.

Анастасия Никонорова
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