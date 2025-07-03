«Мы опустошены»: Федерация футбола Португалии подтвердила гибель звезды «Ливерпуля» Диогу Жоты

Федерация футбола Португалии подтвердила гибель нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоты. Футболист и его брат Андре Силва погибли в автокатастрофе в Испании. За карьеру в сборной Жота провел 49 матчей, забил 14 голов и сделал 12 голевых передач.

«Федерация футбола Португалии и всё футбольное сообщество страны опустошены трагической гибелью Диогу Жоты и его брата Андре Силвы. Диогу был не только выдающимся игроком, сыгравшим почти полсотни матчей за национальную команду, но и удивительным человеком. Его уважали партнёры и соперники, а его улыбка и лидерские качества вдохновляли окружающих», — говорится в сообщении.

Федерация выразила искренние соболезнования семье и близким Диогу и Андре. В память о футболисте чиновники обратилась к УЕФА с предложением провести минуту молчания перед матчем женской сборной Португалии против Испании на чемпионате Европы.