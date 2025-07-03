«Мы опустошены»: Федерация футбола Португалии подтвердила гибель звезды «Ливерпуля» Диогу Жоты
Федерация футбола Португалии заявила об опустошении после гибели Диогу Жоты
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Федерация футбола Португалии подтвердила гибель нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоты. Футболист и его брат Андре Силва погибли в автокатастрофе в Испании. За карьеру в сборной Жота провел 49 матчей, забил 14 голов и сделал 12 голевых передач.
«Федерация футбола Португалии и всё футбольное сообщество страны опустошены трагической гибелью Диогу Жоты и его брата Андре Силвы. Диогу был не только выдающимся игроком, сыгравшим почти полсотни матчей за национальную команду, но и удивительным человеком. Его уважали партнёры и соперники, а его улыбка и лидерские качества вдохновляли окружающих», — говорится в сообщении.
Федерация выразила искренние соболезнования семье и близким Диогу и Андре. В память о футболисте чиновники обратилась к УЕФА с предложением провести минуту молчания перед матчем женской сборной Португалии против Испании на чемпионате Европы.
Напомним, о гибели 28-летнего Диогу Жота и его 25-летнего брата, игрока «Пенафиела» Андре да Силва в автомобильной аварии стало известно сегодня. Трагедия произошла на автотрассе А-52 на западе Испании. Машину занесло на высокой скорости и выбросило в кювет, после чего она загорелась. Братья не смогли выбраться. Причиной ДТП могла стать внезапно лопнувшая покрышка.
Жота (полное имя Диогу Жозе Тейшейра да Силва) выступал за такие клубы, как «Ливерпуль», «Вулверхэмптон», «Порту», «Пасуш де Феррейра». Он чемпион и обладатель Кубка Англии, двукратный обладатель Кубка Лиги. В составе сборной Португалии дважды выигрывал Лигу наций.