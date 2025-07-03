Погибший в ДТП футболист Диогу Жота сыграл свадьбу за 10 дней до смерти
Свадьба Диогу Жоты. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / diogoj_18
Погибший в автомобильной аварии футболист «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота сыграл свадьбу за 10 дней до смерти. Фотографиями с торжества спортсмен делился в социальных сетях.
Свадьба Диогу Жоты. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / diogoj_18
Свадьба Диогу Жоты. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / diogoj_18
Напомним, о гибели 28-летнего Диогу Жота и его брата Андре да Силва в автомобильной аварии стало известно сегодня. Трагедия произошла на автотрассе А-52 на западе Испании. Машину занесло на высокой скорости и выбросило в кювет, после чего она загорелась. Братья не смогли выбраться. Причиной ДТП могла стать внезапно лопнувшая покрышка.