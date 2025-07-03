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3 июля, 09:53
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Погибший в ДТП футболист Диогу Жота сыграл свадьбу за 10 дней до смерти

Свадьба Диогу Жоты. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / diogoj_18

Свадьба Диогу Жоты. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / diogoj_18

Погибший в автомобильной аварии футболист «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота сыграл свадьбу за 10 дней до смерти. Фотографиями с торжества спортсмен делился в социальных сетях.

Свадьба Диогу Жоты. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / diogoj_18

Свадьба Диогу Жоты. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / diogoj_18

Свадьба Диогу Жоты. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / diogoj_18

Свадьба Диогу Жоты. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / diogoj_18

Напомним, о гибели 28-летнего Диогу Жота и его брата Андре да Силва в автомобильной аварии стало известно сегодня. Трагедия произошла на автотрассе А-52 на западе Испании. Машину занесло на высокой скорости и выбросило в кювет, после чего она загорелась. Братья не смогли выбраться. Причиной ДТП могла стать внезапно лопнувшая покрышка.

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Юрий Лысенко
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