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Регион
28 июня, 17:10

На соревнованиях в Ирбите погиб чемпион России по мотокроссу Руслан Козуб

Руслан Козуб. Обложка © Федерация мотоциклетного спорта России

Руслан Козуб. Обложка © Федерация мотоциклетного спорта России

Чемпион России по мотокроссу погиб во время соревнований в Ирбите Свердловской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Злой Екб» со ссылкой на очевидцев.

«Во время тренировочных заездов при столкновении двух мотоциклов погиб чемпион России по мотокроссу в классе «мотоциклы с коляской» Руслан Козуб. Второй член экипажа — Александр Пупышев – в больнице», — пишет паблик.

Как отмечает источник, организаторы сейчас решают вопрос о том, будет ли проводиться та часть соревнований, что была запланирована на завтра. Ситуацию прокомментировали в Федерации мотоциклетного спорта России.

«28 июня 2025 г. на этапе Чемпионата России по мотокроссу с колясками в городе Ирбит произошла страшная трагедия. Во время квалификации в классе 750 см³ в результате столкновения экипажей № 74 и № 335 произошло падение. Несмотря на все усилия медицинских бригад на трассе и немедленно оказанную помощь, мы потеряли Руслана Андреевича Козуба», — сказано в публикации.

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Юрий Лысенко
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