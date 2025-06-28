Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июня, 14:48

В Румынии 18-летний скрипач погиб от удара молнии, репетируя выступление на совершеннолетие

Adevarul: В Румынии 18-летнего парня убила молния, когда он играл на скрипке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Filipe Rego

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Filipe Rego

18-летний музыкант погиб от удара молнии во время игры на электроскрипке в Румынии. Об этом сообщила газета Adevarul со ссылкой на полицию уезда Горж.

«Ливиу Добре, ученик 12-го класса теологической средней школы в Тыргу-Жиу, был поражён молнией, когда занимался игрой на скрипке у себя дома. Удар током оказался смертельным»,указывает издание.

Трагедия произошла 27 июня во время празднования совершеннолетия юноши в деревне Аниноаса. По данным экстренных служб, приехавшие медики констатировали остановку сердца и безуспешно проводили реанимацию в течение часа. Полиция возбудила уголовное дело по статье о непредумышленном убийстве. Как отмечают свидетели, в момент происшествия в районе бушевала гроза, а молния ударила в здание рядом с музыкантом.

Молния ударила в беседку на пляже в Подмосковье, пострадало 8 отдыхающих
Молния ударила в беседку на пляже в Подмосковье, пострадало 8 отдыхающих

На днях во Франции бушевала фантастической силы гроза. Наблюдатели зафиксировали более 75 тысяч разрядов. Порывы ветра достигали 140 километров в час. Шторм учинил серьёзные разрушения, от рухнувших деревьев погибли два человека, 17 пострадали.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • румыния
  • В мире
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar