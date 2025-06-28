В Румынии 18-летний скрипач погиб от удара молнии, репетируя выступление на совершеннолетие

18-летний музыкант погиб от удара молнии во время игры на электроскрипке в Румынии. Об этом сообщила газета Adevarul со ссылкой на полицию уезда Горж.

«Ливиу Добре, ученик 12-го класса теологической средней школы в Тыргу-Жиу, был поражён молнией, когда занимался игрой на скрипке у себя дома. Удар током оказался смертельным», — указывает издание.

Трагедия произошла 27 июня во время празднования совершеннолетия юноши в деревне Аниноаса. По данным экстренных служб, приехавшие медики констатировали остановку сердца и безуспешно проводили реанимацию в течение часа. Полиция возбудила уголовное дело по статье о непредумышленном убийстве. Как отмечают свидетели, в момент происшествия в районе бушевала гроза, а молния ударила в здание рядом с музыкантом.