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3 июля, 19:10

Стало известно, почему Жота возвращался в Англию из отпуска не на самолёте

Mirror: Жота возвращался в Ливерпуль на автомобиле из-за проблем с лёгкими

Диого Жота. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ diogoj_18

Диого Жота. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ diogoj_18

Футболист «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота возвращался из отпуска в Испании на автомобиле из-за совета врача, которые не рекомендовали ему использовать авиатранспорт после операции на лёгких, сообщает британское издание Mirror.

Жота и его брат направлялись в Сантандер. Они планировали переправиться на пароме в Англию, а затем продолжить путь на автомобиле.

Опубликовано видео с места смертельного ДТП с футболистом Диогу Жотой
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с футболистом Диогу Жотой

Напомним, 28-летний Диогу Жота и его 25-летний брат Андре да Силва, игрок «Пенафиела», погибли в автомобильной аварии. ДТП произошло на трассе А-52 на западе Испании, предположительно из-за лопнувшей шины. Всего за десять дней до этой трагедии Диогу Жота отмечал свадьбу. Он делился фотографиями с церемонии в социальных сетях.

Лия Мурадьян
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