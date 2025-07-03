Стало известно, почему Жота возвращался в Англию из отпуска не на самолёте
Mirror: Жота возвращался в Ливерпуль на автомобиле из-за проблем с лёгкими
Диого Жота. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ diogoj_18
Футболист «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота возвращался из отпуска в Испании на автомобиле из-за совета врача, которые не рекомендовали ему использовать авиатранспорт после операции на лёгких, сообщает британское издание Mirror.
Жота и его брат направлялись в Сантандер. Они планировали переправиться на пароме в Англию, а затем продолжить путь на автомобиле.
Напомним, 28-летний Диогу Жота и его 25-летний брат Андре да Силва, игрок «Пенафиела», погибли в автомобильной аварии. ДТП произошло на трассе А-52 на западе Испании, предположительно из-за лопнувшей шины. Всего за десять дней до этой трагедии Диогу Жота отмечал свадьбу. Он делился фотографиями с церемонии в социальных сетях.